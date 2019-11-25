Tartışılan pozisyonlar

enerbahçeli

hebake'nin

oses'ın

eni

BUGÜN NELER OLDU

BTCTürk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına hakem Mete Kalkavan'ın kararları damga vurdu. İki takımın da isyan ettiği pozisyonlarda çıkmayan kartlar, verilmeyen gol ve çalınan penaltı büyük tartışma yaratırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Kalkavan'a sert tepki gösterdiler.Ozan'a Acquah'ın yaptığı faul, hakem tarafından çalınmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu pozisyonda çalınmayan faul ve ardından kalelerinde oluşan tehlikeye sosyal medyadan "Adamın illa sakatlanması mı gerek… Bırakın kırmızıyı sarı bile çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi. Devamında Guilherme'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Jahovic, Altay'dan sıyrılmak isterken düştü ve sakatlık geçirdi. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmayı başardı, hakem de ofsayt bayrağı kaldırdı.vuruşu esnasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Altay meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Yeni Malatyasporlu Mina topu ağlara gönderse de hakem Kalkavan, Altay'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Malatyalı futbolcular yoğun itirazda bulundu ancak karar değişmedi.ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için hakem VAR'a gitti ve beyaz noktayı gösterdi. Emre'nin kullandığı penaltıda Farnolle gole izin vermedi. Penaltı vuruşu sırasında kalecinin ayağının çizgiye basmaması ve atış öncesi oyuncuların ceza sahası içine girmesi nedeniyle atışın tekrarlanması gerektiği yönünde itirazlar da yapıldı. Yeni kurallara göre atış tekrarlanmalıydı.Fenerbahçe, sosyal medyadan oyuncularının darbe aldığı fotoğrafları paylaştı. Jahovic'le girdiği ikili mücadele sonrası kaleci Altay'ın bacağının ve Acquah'la ikili mücadelesi sonrası Ozan Tufan'ın ayak bileğinin son halini gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan hakeme tepki gösterdi. Ozan ise hakemle ilgili şöyle konuştu: "Hakemlerden biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz de dikkatli olmalıyız tabi ama ilk yarıda aldığım darbe var. Yerde kıvranıyorum. Bence kırmızı kart. Hakem VAR'a bile gitmedi."Malatyaspor'un santrforu Adis Jahovic, Mina'nın gol attığı ama faul gerekçesiyle iptal edildiği pozisyon için açıklama yaptı. Temiz bir gol olduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe karşısında 1 puan iyi ama kazanabilirdik, başaramadık. Kesinlikle gol yollarında problem yaşadığımızı düşünmüyorum. İptal edilen golümüzde Altay Bayındır, bana doğru geldi. Bence pozisyonu tekrar izlemeleri lazım. Faul olduğunu düşünmüyorum. Bence temiz bir goldü" ifadelerini kullandı.