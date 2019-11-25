Zirvenin yeni adı: Bandırmaspor

Namağlup yoluna devam eden Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt, asıl amaçlarının sezonu zirvede bitirmek olduğunu söyledi. Bozkurt, ''İyi oyunculardan kurulu ama istediği neticeleri alamayan Uşakspor deplasmanından önemli bir galibiyet alarak ve lider olarak dönmek bizi çok mutlu etti. Maçın geneline baktığımızda oyun ve pozisyon anlamında üstünlüğü olan taraf bizdik. Rakibin berberlik golünden sonra futbolcularımızın oyundan düşmeyerek maçı lehimize çevirmeleri önemliydi ve bunu başardılar. Skor lehimize olduktan sonra birçok pozisyondan faydalanamadık ama kazanmak çok önemliydi. Cezalı ve sakat futbolcularımızın yokluğunda forma giyen oyuncularımızı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum'' dedi.



Bozkurt, gelecek hafta grubun güçlü takımlarından Ankara Demirspor ile kritik bir maça çıkacaklarını vurgularken, ''Sahamızda oynayacağımız o maça en iyi şekilde hazırlanıp, kazanarak bulunduğumuz yeri pekiştirmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE LİGLERİNDE NAMAĞLUP 3 TAKIM KALDI

14 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik alan Bandırmaspor, 31 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Bandırmaspor, Süper lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor ile birlikte namağlup 3 takımdan biri.