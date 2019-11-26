30 maçta 2 kez kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da galibiyeti unuttu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yenen G.Saray, ardından oynadığı 11 maçta 8 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Son 30 Avrupa maçına bakıldığında ise Aslan'ın durumu daha da kötü... 30 maçında sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 9 da beraberlik aldı.FATİH Terim, kritik maç öncesinde eksiklikler nedeniyle kadroyu zorlukla kurulabildi. İsimleri UEFA'ya bildirilmeyen Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemiyor. Cezalı Nzonzi ve sakatlıkları süren Şener, Luyindama, Falcao, Babel ve Andone de Club Brugge'e karşı yok.ve cezalılar sonrasında bugün zorunlu olarak Donk stopere çekilecek. Luyindama'nın sakatlığının ardından Marcao ile birlikte Ryan Donk stoperde sahaya çıkarken sol bekte Nagatomo, sağ bekte ise Mariano forma giyecek...SAKATLIĞI nedeniyle son idmana çıkamayan Ryan Babel, taraftarla sosyal medyadan tartıştı. Instagram'dan paylaştığı mesaja, "Futbol oyna, yorum yapma" cevabını veren taraftara, Hollandalı oyuncunun yanıtı ise "Git ders çalış, yorum yapma" şeklinde oldu.ŞAMPIYONLAR Ligi'nde A Grubu'ndaki 5. maçında G.Saray bugün evinde Club Brugge'ü ağırlıyor. Aslan, Devler Ligi'nde 51 maçta 14 galibiyet alırken, 27 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.