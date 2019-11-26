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’dan kaçtı ’a tutuldu

'ı 'defansif' olduğu gerekçesiyle yerden yere vuran camiası, şimdi 'ın Malatya'daki tercihlerini tartışıyor. Aykut Kocaman iki ön liberoyla oynarken, Ersun Hoca 4 ön libero sahaya sürdü. Selefi Valbuena'yı yedeğe çekti, halefi ise Rodrigues'i 11 oynatmadı. Kocaman; 12 haftada 20 puan toplamıştı, Yanal ise 12 haftada 21 puana ulaştı

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Aykut Kocaman’dan kaçtı Ersun Yanal’a tutuldu
Fenerbahçe'nin 12 haftalık performansı, çok eleştirilen 2017-18 sezonuyla benzerlikler taşıyor. Son Malatya beraberliğinin ardından taraftarlar, "Madem bu durumlara düşecektik, Aykut Kocaman neden gönderildi?" sorusunu sormaya başladı. Sarı-lacivertlilerin ligin en çok gol atan takımı olup sezonu ikinci tamamladığı 2017- 18 sezonunun ilk 12 haftasında takım 20 puan toplamıştı. Yanal yönetimindeki Kanarya, aynı süreçte 21 puan topladı. Sürpriz mağlubiyetlerle zirve fırsatını her seferinde elinin tersiyle itti.

YENİ VALBUENA RODRİGUES Mİ OLACAK?
Kocaman'ın Alper'i ikinci santrfor oynatması, iki ön libero olarak Mehmet Topal-Souza'yı yan yana kullanması en çok eleştirildiği konular olarak öne çıkıyordu. Yanal ise Malatya deplasmanına 4 ön libero ve forvette Alper'le başlayarak sürprize imza attı. Aykut Kocaman, takımın yıldızı Valbuena yerine Aatif'ı 11 oyuncusu yaparken, Fransız oyuncuyu kulübeden oyuna almayı tercih ediyordu. Ersun Yanal, Malatya'da aynı bölgede Garry Rodrigues yerine Tolga Ciğerci'yi tercih etti.

YETİŞ VEDAT!
Fenerbahçe sağlık ekibi, Vedat Muriqi'in cumartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanına yetişebilmesi için yoğun mesaide. Yeni Malatya maçı kafilesinde yer almayan Kosovalı golcü, hafta sonu Samandıra'da kişisel antrenör eşliğinde fiziksel rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdü. Bileği için kuvvetlendirme çalışması yaptı. Vedat'ın sağlık durumu, bugünden itibaren her antrenman öncesinde sağlık ekibi tarafından kontrol edilecek. Sakatlığın tekrarlama riski ortadan kalktığı anda oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak. Aksi halde riske edilmeyecek.

KRUSE SU SERPTİ
Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki oyuncuların sakatlıkları sonrasında Max Kruse'den iyi haberler geliyor. Alman futbolcunun takımla antrenmanlara başlayacağı ve Göztepe kafilesinde olacağı bildirildi. Kruse'nin 11 oynatılıp oynatılmayacağını ise fiziksel durumu ve antrenmanlardaki performansı belirleyecek. Alman futbolcunun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve görev vermesi halinde forma giymeye hazır olduğunu belirttiği gelen bilgiler arasında.

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Aykut Kocaman’dan kaçtı Ersun Yanal’a tutuldu
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