Aykut Kocaman’dan kaçtı Ersun Yanal’a tutuldu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin 12 haftalık performansı,taşıyor. Son Malatya beraberliğinin ardından taraftarlar,sorusunu sormaya başladı. Sarı-lacivertlilerinilk 12 haftasında takım 20 puan toplamıştı. Yanal yönetimindeki Kanarya, aynı süreçte 21 puan topladı. Sürpriz mağlubiyetlerle zirve fırsatını her seferinde elinin tersiyle itti.Kocaman'ınen çok eleştirildiğikonular olarak öne çıkıyordu.Yanal iseAykut Kocaman, takımınyıldızı11 oyuncusu yaparken,Fransız oyuncuyu kulübedenoyuna almayı tercih ediyordu.Ersun Yanal, Malatya'da aynı bölgedeFenerbahçe sağlık ekibi, Vedat Muriqi'in cumartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanına yetişebilmesi için yoğun mesaide. Yeni Malatya maçı kafilesinde yer almayan Kosovalı golcü, hafta sonuBileği için kuvvetlendirme çalışması yaptı. Vedat'ın sağlık durumu, bugünden itibaren her antrenman öncesinde sağlık ekibi tarafından kontrol edilecek.Aksi halde riske edilmeyecek.Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki oyuncuların sakatlıkları sonrasında Max Kruse'den iyi haberler geliyor. Alman futbolcunun takımla antrenmanlara başlayacağı ve Göztepe kafilesinde olacağı bildirildi.Alman futbolcunun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve görev vermesi halinde forma giymeye hazır olduğunu belirttiği gelen bilgiler arasında.