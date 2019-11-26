Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl gider?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme umudunu yitiren temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için tamam ya da devam maçına çıkacak. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalması için kalan 2 maçtan kaç puan toplaması gerekiyor? İşte Galatasaray'ı gruptan çıkaran senaryo…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- PSG / 9 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi umudu hala sürüyor. Son maçında Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, bu akşam Club Brugge'u ağırlayacak. Galatasaray Belçika ekibini yenerse UEFA Avrupa Ligi şansını son haftaya taşımış olacak. Galatasaray son maçta deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Club Brugge ise Real Madrid'i konuk edecek.

Galatasaray, 11 Aralık'ta Fransa'ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge'a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Galatasaray 3. sıradan Avrupa Ligi biletini yakalayacak.