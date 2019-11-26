Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl gider?

’nde gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA ’ne nasıl gider?

’ndeki tek temsilcimiz , bu akşam 3.’lük yarışındaki rakibi Clubbe Brugge karşısına çıkacak. Şu ana kadar oynanan 4 maçtan yalnızca 1 puan alabilen temsilcimiz, UEFA ’ne giderek Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmek için Brugge karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki Galatasaray’ın gruptan çıkabilmesi için hangi senaryonun gerçekleşmesi gerekiyor? İşte Galatasaray adına kritik öneme sahip Brugge maçı öncesi A Grubu’ndaki puan durumu ve “Galatasaray gruptan nasıl çıkar?” sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 17:42
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl gider?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme umudunu yitiren temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için tamam ya da devam maçına çıkacak. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalması için kalan 2 maçtan kaç puan toplaması gerekiyor? İşte Galatasaray'ı gruptan çıkaran senaryo…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- PSG / 9 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi umudu hala sürüyor. Son maçında Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, bu akşam Club Brugge'u ağırlayacak. Galatasaray Belçika ekibini yenerse UEFA Avrupa Ligi şansını son haftaya taşımış olacak. Galatasaray son maçta deplasmanda PSG ile karşılaşacak. Club Brugge ise Real Madrid'i konuk edecek.

Galatasaray, 11 Aralık'ta Fransa'ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge'a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Galatasaray 3. sıradan Avrupa Ligi biletini yakalayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
'Müşteri verisi veli nimet' demeyeni kabus bekliyor
'Müşteri verisi veli nimet' demeyeni kabus bekliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl gider?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN