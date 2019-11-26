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FK'da şoku!

Süper Lig ekiplerinden Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan , 3 ay daha oynayamayacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:56
Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh şoku!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.

Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.

Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

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Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh şoku!
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