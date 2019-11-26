Juventus 1 - 0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU)

İtalya ekibi Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladığı mücadeleyi 1-0 kazandı ve D Grubu liderliğini garantiledi.
Juventus'un Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala, 45+2. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
Öte yandan Dybala, attığı golün ardından milli futbolcu Merih Demiral'a doğru koşarak asker selamı verdi.
Beşinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Galatasaray - Club Brugge (Belçika): 1-1
Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2
B Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya): 0-6
Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 4-2
C Grubu:
Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1
D Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2
Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0