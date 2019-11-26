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alatasaray, bugün Club Brugge maçı ile Avrupa'daki rotasını belirleyecek. Taraftardan destek isteyen Fatih Terim, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Taraftar bilmeli ki onlar olmazsa biz de olamayız. Avrupa'daki başarılara onlarla geldik. Onlarsız tadı tuzu olmaz. Buraya cehennem denmesinin nedeni, taraftarın yaptığı önemli icraatlardır. Oyuncuları kazanacak olan yine taraftarımızdır."
BELHANDA BÜYÜK HATA YAPTI
"BELHANDA'NIN reaksiyonu yanlış, adresi yanlış. Tasvip etmiyorum ama kısa süre önce çenesi kırılıp 2-3 ay dışarıda kalması gerekirken maç oynayan bir adamdan bahsediyoruz.
Onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Babel milli maçtan dizi şiş döndü. Bir yandan dizini halletmeye çalışırken işin ruhunu da tedavi etmeye çalıştık. Babel antrenmana da çıkmayacak. 'Oynayamam'
dedi."
HERKESİN KARNESİNİ TUTUYORUM
HERKESIN karnesini tutuyoruz kimse merak etmesin. Bütün yaraları sarmamızda en büyük desteği taraftarımız verecek. Biz de G.Saray'ın daha önce şampiyon olduğu UEFA'da devam ederiz. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Kimse merak etmesin ben buradayım!"