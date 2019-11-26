Kimse merak etmesin ben buradayım

BUGÜN NELER OLDU

alatasaray, bugün Club Brugge maçı ile Avrupa'daki rotasını belirleyecek. Taraftardan destek isteyen Fatih Terim, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Taraftar bilmeli ki onlar olmazsa biz de olamayız. Avrupa'daki başarılara onlarla geldik. Onlarsız tadı tuzu olmaz."BELHANDA'NIN reaksiyonu yanlış, adresi yanlış.Onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Babel milli maçtan dizi şiş döndü. Bir yandan dizini halletmeye çalışırken işin ruhunu da tedavi etmeye çalıştık. Babel antrenmana da çıkmayacak.dedi."HERKESIN karnesini tutuyoruz kimse merak etmesin. Bütün yaraları sarmamızda en büyük desteği taraftarımız verecek. Biz de G.Saray'ın daha önce şampiyon olduğu UEFA'da devam ederiz.