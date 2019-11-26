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1 - 1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda evinde 'i konuk eden 1-1'lik skorla grubu lider olarak tamamladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 01:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 01:42
Manchester City 1 - 1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU)

İngiltere ekibi Manchester City, evinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 1-1 berabere kaldı ve C Grubu lideri olarak tur atladı.

Manchester City'nin golünü 56. dakikada İlkay Gündoğan, konuk takım Shakhtar Donetsk'in golünü 69. dakikada Manor Solomon buldu.

Bu sonuçla lider Manchester City 11, ikinci sıradaki Shakhtar Donetsk 6 puana yükseldi.

Beşinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Galatasaray - Club Brugge (Belçika): 1-1

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

B Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya): 0-6

Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 4-2

C Grubu:

Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0

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Manchester City 1 - 1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU)
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