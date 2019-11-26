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Paris Saint-Germain liderliği garantiledi - 2 - 2 (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi 5. maçında 'ın A grubundaki rakiplerinden olan ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. bu sonuçla gruptaki liderliğini garantiledi. İşte detaylar...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.11.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 01:16
Paris Saint-Germain liderliği garantiledi - Real Madrid 2 - 2 PSG (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri Real Madrid ile Paris Saint Germain 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Paris Saint Germanin grupta puanını 13'e yükselterek A Grubu'ndan lider olarak çıkmayı, Real Madrid ise puanını 8'e çıkararak grubu ikinci tamamlamayı garantiledi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17'nci ve 79'uncu dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Fransız takımının golleri ise 81'inci dakikada Kylian Mbappe ve 83'üncü dakikada Pablo Sarabia'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak Club Brugge - Real Madrid ve Paris Saint Germain - Galatasaray maçları ile tamamlanacak.

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Paris Saint-Germain liderliği garantiledi - Real Madrid 2 - 2 PSG (MAÇ SONUCU)
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