Sivasspor bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor

YAZI: Serkan AKKOYUN

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un hücum istatistikleri rakiplerinin gerisinde. Lig ortalamasından daha az pozisyona giriyor, girdiği pozisyonlarda ortalamanın altında başarıya ulaşıyor, daha az dribling yapıyor, daha az adam eksiltiyor ve 3. bölgede daha az başarılı pas yapıyor... Bazen istatistikler bize çok şey söyler ancak asıl meseleden söz etmez...

28.0 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en yaşlı ligi olan Süper Lig'in 28.2 ile en yaşlı takımlarından birisi olan Sivasspor son 10 haftada sadece 1 yenilgi almayı nasıl başardı?

Kadrosuna baktığımızda yaşlılar... Süper Lig'de defalarca izlediğimiz isimlere sahipler ve teknik direktörleri de herkesin bildiği Rıza Çalımbay... Bu takım 4 haftadır tüm maçlarını kazandı ve kalesinde sadece 2 gol gördü. Böyle başarılarda insanların beklediği üzere; genç bir takım ya da yeni yetenekler, hadi olmadı bilinmedik bir teknik direktör arıyor gözler. Ama yok! Bunun yerine iyi yönetilen ve tamamen saha içine odaklanmış doğru denge üzerine kurulmuş kadrosuyla bize bir şeyler anlatmaya çalışan bir grup var.

TRANSFERDE DOĞRU TERCİHLER

Sezon başında hiç bonservis bedeli ödemeden, tecrübeli oyuncuları transfer etmeye yöneldiler. Bu, futbolda garantiye gidenlerce tercih edilen metotlardan bir tanesidir. Rıza Çalımbay takımları da genelde garantiye giderler. Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare, Barış Yardımcı gibi isimler uzun süredir ligde oynasalar da potansiyellerini ortaya koyamadıklarını düşünüyorlardı. Dışarıdan gelen Samassa ve Marcelo Goiano önemli ve tecrübeli isimlerdi. Ümraniyeli Appindangoye'nin ise aklında bir soru vardı: 'Süper Lig'e gelip, oradan bir transfer daha yapabilir miyim?' Zira 27 yaşında ve hala iyi para kazanmasını sağlayacak bir transfer için şansı var. Yani herkes bir kesişim kümesinde buluştu: 'Biz buradayız, bize bakın!'

Transferlerde bir mantık görüyoruz. Tesadüfen ya da menajerlerin dayatması ile yapılmamış gibi. Zaten elde de çok iyi bir kadro vardı. Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş geçen yıl da dikkat çekiyordu. Bu sene de sistemin en önemli parçaları oldular. Özellikle Samet Aybaba döneminde Menemenspor'dan alınan Mert Hakan, 'Alt ligden oyuncu mu alınır' diye çok eleştirilmişti ama bugün Atalanta ve Roma'nın transfer listesinde...

ELDEKİ MALZEMEYİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK

Gelelim işin teknik kısmına... Türkiye'de 18 takımın 12-13 tanesi 4-2-3-1 formasyonu üzerinden oyun kuruyor. Sivasspor da onlardan biri. Zaman zaman 4-4-2 deneseler de saha içinde onları sıklıkla bir 6 bir 8 numaralı 4-2-3-1 görüyoruz. Kaptan Hakan Arslan 8 numarayı oynarken Çalımbay son haftalarda asıl mevkisi stoper olan Fatih Aksoy'u 6 numarada kullanıyor ve genç oyuncu da bu rolün hakkını veriyor. Bu formasyonda en kritik roller kanat hücumcuları ve merkezdeki oyuncudadır. Sivasspor'un da en büyük avantajı bu 3 rolde de bölgeleri için ideal isimler olması: Porto tecrübeli Fernando Andrade ya da Erdoğan Yeşilyurt, ligin en iyi ters ayaklı kanat hücumcusu Emre Kılınç ve James Maddison 'cosplay' Mert Hakan Yandaş... Fernando 4 gol 2 asist, Emre 4 gol 4 asist, Mert Hakan ise 3 gol 1 asistle oynuyor... Hiç fena değiller...

İYİ SAVUNMA HÜCUMDA BAŞLAR

Sivasspor iyi bir savunma takımı. Fakat savunmayı hücumdan itibaren başlatıyor. Topa sahip olma ortalamaları %48.4. Bu nedenle Çalımbay ve ekibi koşan bir orta saha dizayn etti. Oyuncu istatistiklerine bakınca da bunu net görüyoruz: WhoScored verilerine göre en yüksek ratinge sahip 3 oyuncu: Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Hakan Arslan. Hücumdan savunmaya geçişlerde oldukça hızlılar. Hücum oynayan takımlara karşı da 1. bölgeden 3. bölgeye aynı hızda geçiyorlar. Attığı gollerin %79'u akan oyundan geldi.

BAŞARAMASALAR DA BİR ŞEY ANLATTILAR

Sivasspor'un bu oyununu sezon sonuna kadar sürdürmesi, Leicester'ınkinden daha büyük bir peri masalına imza atması olur. Geliştirmesi ve dönüştürmesi gereken çok şey var. 'Kazanan' takımlar topa daha fazla sahip olur ve savunma yapan rakiplerini açmayı başarır. Saha içinde farklı formasyonlara geçişlere yatkındırlar ve her türlü formasyon/sistemde yapının işlemesi devam eder. Oysa bunları Sivasspor'da göremiyoruz. Fakat dedik ya 'asıl mesele' başka... Belki de hiçbir takımda olmayan bir arkadaşlık havası yakaladılar. Bunun yanında zamanında ödenen maaşlar ve primler futbolcular için artı motivasyon. Ligin zirvesinde olmalarını sağlayan şeyin özetini ise içeriden biri, Mert Hakan Yandaş yapıyor: "Herkes daha fazla çalışıyor, üzerine koymak istiyor. Bazen maçın bittiğine üzülüyoruz. Bu aile ortamı ve inanmışlık bize zirveyi getirdi."

Formül belli. Sivasspor başaramasa bile, nasıl başarılabileceğini herkese gösteriyor...