Adem Büyük: Bu bize yakışmadı

Eren Derdiyok'un 11 Aralık 2018'de Porto'ya attığı golün ardından, sarı-kırmızılı forma ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Galatasaraylı olan Adem Büyük, "Duygularım karmakarışık. Hem sevinçliyim hem üzgünüm. Hak ettiğimiz maçı böyle bitirmek bize hiç yakışmadı. Aslında Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdik. Futbol bu. Ama bu tarz hatalar maçın kaderini belirliyor. Ufak bir hata golü getirdi. O topun oraya gitmesi büyük talihsizlik. Sanırım Marcao'ya çarptı ve o tarafa yöneldi top. Nasip değilmiş"
ifadelerini kullandı.
GOL KÂBUSU BİTTİ
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılılar ardından oynadığı 9 maçın 8'inde gol bile atamamıştı. Bu sezon 4 maçını da golsüz tamamlayan Aslan, Adem Büyük'ün ayağından dün bulduğu golle bu seriyi de bozdu. Cimbom ayrıca Devler Ligi'nde bu sezonun tek gol atamayan takımı olma unvanını da bitirdi.
TÜRKLER İLK KEZ 11'DE
Club Brugge maçına kadar, Şampiyonlar Ligi'nde kendi ülkesinin oyuncularına en az yer veren takım G.Saray'dı. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk 11'inde hiç Türk oyuncu kullanmayan sarı-kırmızılılar, dün Ömer Bayram ve Adem Büyük ile sahaya çıktı.