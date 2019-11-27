Adem Büyük: Bu bize yakışmadı

KÂBUSU

11'DE

BUGÜN NELER OLDU

Eren Derdiyok'un 11 Aralık 2018'de Porto'ya attığı golün ardından, sarı-kırmızılı forma ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Galatasaraylı olan Adem Büyük, "Duygularım karmakarışık. Hem sevinçliyim hem üzgünüm.ifadelerini kullandı.Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılılar ardından oynadığı 9 maçın 8'inde gol bile atamamıştı. Bu sezon 4 maçını da golsüz tamamlayan Aslan, Adem Büyük'ün ayağından dün bulduğu golle bu seriyi de bozdu. Cimbom ayrıca Devler Ligi'nde bu sezonun tek gol atamayan takımı olma unvanını da bitirdi.Club Brugge maçına kadar, Şampiyonlar Ligi'nde kendi ülkesinin oyuncularına en az yer veren takım G.Saray'dı. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk 11'inde hiç Türk oyuncu kullanmayan sarı-kırmızılılar, dün Ömer Bayram ve Adem Büyük ile sahaya çıktı.