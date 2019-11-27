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Ajax deplasmanda avantaj sağladı! Lille 0-2 Ajax (MAÇ SONUCU)

H grubu 5. maçında Ajax konuk olduğu Lille'i 2-0'lık skorla yenerek grubunda avantaj sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 02:19
Ajax deplasmanda avantaj sağladı! Lille 0-2 Ajax (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Hollanda ekibi Ajax, Fransa'da konuk olduğu Lille'i 2. dakikada Hakim Ziyech ve 59. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 yendi.

Lille'de milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadelede ilk 11'de görev yaptı.

Bu sonucun ardından 10 puana yükselen Ajax, 8'er puanlı Valencia ve Chelsea'nin önünde liderliğe yerleşti. Bir puanlı Lille'in grupta iddiası kalmadı.

Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2

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Ajax deplasmanda avantaj sağladı! Lille 0-2 Ajax (MAÇ SONUCU)
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