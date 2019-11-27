Balotelli sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmalarına hız verildi.Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ırkçı saldırılar ve Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun yaptığı, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor" açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu. İtalya'daçeşitli bonuslarla imza atan yıldız forvet için menajeri Mino Raiola ile temasa geçilerek şartlar soruldu.Balotelli için başarı odaklı bonuslarla uygun bir maaş teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.Sezon başında Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'de şans bulan ancak performansıyla beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'ın devre arası başka bir ekibe kiralanması planlanıyor.Ocak ayında oyuncusunu Avrupa'dan bir kulübe kiralamayı düşünüyor.Verona maçında ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı, "Come to Beşiktaş" sloganıyla kucak açmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon 7 maçta 2 gol attı.