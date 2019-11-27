Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 4. haftada veda etti. Zorlu rakiplerinin yer aldığı grupta henüz galibiyetle tanışamayan siyah beyazlı ekip adına formalite anlamı taşıyan Slovan Bratislava maçı, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ın grupta hiçbir iddiası kalmamış olması sebebiyle gençlere ve yedeklere şans vermesi bekleniyor. Tarihinin Avrupa kupalarındaki en uzun yenilgi serisini sona erdirmek isteyen Beşiktaş ile Slovak ekibi Slovan Bratislava arasında oynanacak mücadele, Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Peki Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Kasım Perşembe günü Vodafone Park oynanacak karşılaşma saat 20:55'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar sabah.com.tr'de.

MAÇ ÖNCESİ SATIR BAŞLARI

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.