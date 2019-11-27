Cevabı sahada verecek

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir maçında kasığından sakatlanan ve son üç karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Daniel Sturridge'i sahalara dönüş heyecanı sardı… Yönetici Sertaç Güven ise İngiliz yıldızla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray mücadelesinde hocası forma verirse sahada olacaktır. O da oynamamasıyla ilgili çeşitli yorumları okudu, oldukça üzgün. Ancak bunlara sahada cevap verecektir.Sturrigde, takımımızın önemli bir parçası ve kendisi de bu ekibin vazgeçilmezi olmak istiyor.