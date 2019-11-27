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Cevabı sahada verecek

Trabzonsporlu yönetici , sakatlıktan kurtulan İngiliz yıldız için “Hakkındaki yorumlardan dolayı o da çok üzgün. Sahada gerekeni yapacaktır” ifadelerini kullandı

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Cevabı sahada verecek
Medipol Başakşehir maçında kasığından sakatlanan ve son üç karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Daniel Sturridge'i sahalara dönüş heyecanı sardı… Yönetici Sertaç Güven ise İngiliz yıldızla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sturridge sakatlığı henüz geçmediği için Ankaragücü maçında riske edilmedi. Galatasaray mücadelesinde hocası forma verirse sahada olacaktır. O da oynamamasıyla ilgili çeşitli yorumları okudu, oldukça üzgün. Ancak bunlara sahada cevap verecektir. Şu an morale ve desteğe ihtiyacı var. Taraftarımızın ona sahip çıkarak daha iyi bir şekilde futbola dönmesine katkı yapacağından şüphemiz yok. Sturrigde, takımımızın önemli bir parçası ve kendisi de bu ekibin vazgeçilmezi olmak istiyor. Daha birlikte başarabileceğimiz çok şey var."
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Cevabı sahada verecek
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