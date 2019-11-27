Diagne gittiği yerde gelişsin!

BUGÜN NELER OLDU

PROXIMUS Sports'un haberine göre G.Saray'ın Brugge'e kiraladığı Diagne, "Club Brugge'de mutlu değilim ve Ocak'ta geri dönmek istiyorum" diye G.Saray'a haber gönderdi. İki başkan dün bu konuyu da görüştü. Mustafa Cengiz, basının konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Diagne bizim futbolcumuz. Kendisinin hem aile düzeni olarak hem de futboluyla her anlamda başarılı olmasını isteriz. Orada gelişmesini diliyoruz."Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe ile G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz maçı birlikte izledi. Brugge yöneticileri gündüz de Eminönü'ne gitti ve tarihi yerleri gezdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.