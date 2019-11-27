Galatasaray, Club Brugge karşısında son dakika golüyle yıkıldı! | MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. Sahasında mücadeleye hızlı başlayan Cimbom, Adem Büyük'ün golü ile öne geçti. Çeşitli fırsatlardan yararlanamayan Galatasaray, 90+2'de Diatta'nın attığı gole engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

2. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Mignolet soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle çelebildi. Sağa açılan topu alan Feghouli'nin ortasında Adem Büyük altıpas önünde röveşata vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Diatta'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Mechele'nin vurduğu top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram, pasını sol kanattaki Nagatomo'ya aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Japon futbolcunun yeniden oynadığı Ömer, bekletmeden soldan ortasını yaptı. Ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bonaventure'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada hızlı gelişen Club Brugge atağında Diatta'nın sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Openda, altıpas gerisinde bekletmeden vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Muslera yakın direk dibinde topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bonaventure, iki sarı-kırmızılı futbolcudan sıyrıldıktan sonra altıpas gerisinde kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti ancak zamanında çıkan Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.

52. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada soldan atağı sürükleyen Ömer Bayram'ın ortasına altıpas önünde son anda yetişen Adem Büyük'ün vurduğu top yerden sekerek üstten auta gitti.

80. dakikada Club Brugge gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda savunma arkasına sarkan Okereke, uygun durumda kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak topu ters kanattan auta attı.

90+2. dakikada Belçika temsilcisi beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diatta, açısını düzelterek sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1

90+3. dakikada Club Brugge'de gol sevinci sırasında formasını çıkaran Diatta ile korner direğine tekme atan Mata ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 90+4 Erencan Yardımcı), Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 87 Emre Mor), Adem Büyük

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Rits (Dk. 46 De Ketelaere), Balanta, Vanaken, Bonaventure (Dk. 58 Schrijvers), Diatta, Openda (Dk. 77 Okereke)

Goller: Dk. 11 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 90+2 Diatta (Club Brugge)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Diatta, Dk. 90+3 Mata (Club Brugge)

Sarı kartlar: Dk. 14 Lemina, Dk. 33 Mariano, Dk. 84 Nagatomo, Dk. 89 Emre Mor, Dk. 90+1 Muslera (Galatasaray), Dk. 28 Ricca, Dk. 77 Clement (teknik direktör) (Club Brugge)