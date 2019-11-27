Genk 1 - 4 Salzburg (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. müsabakasında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi. Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçlarla grupta Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7 puanla sıralandı.

Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2