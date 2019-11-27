Genk 1 - 4 Salzburg (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. müsabakasında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi. Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.
Bu sonuçlarla grupta Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7 puanla sıralandı.
Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4
Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1
F Grubu:
Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1
Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3
G Grubu:
Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0
Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2
H Grubu:
Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2
Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2