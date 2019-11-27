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Golünü asker selamıyla kutlamıştı... 'dan paylaşımı

Dün D Grubu'nda ile arasında oynanan karşılaşmanın tek golünü atan , gol sevincini asker selamı vererek ile birlikte yaşamıştı. Milli oyuncu bugün Arjantinli yıldız ile olan fotoğrafını Dybala’nın lakabı olan "Joya"yı "Mi Joya" yani "Benim mücevherim" notuyla paylaştı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.11.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:29
Golünü asker selamıyla kutlamıştı... Merih Demiral'dan Paulo Dybala paylaşımı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın gol sevincinde takım arkadaşı milli futbolcu Merih Demiral'a asker selamı yapmasına İtalyan basınından gelen eleştiriler üzerine Türk futbolcu, Dybala'ya destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün akşam oynanan ve Juventus'un Arjantinli genç yıldızı Paulo Dybala'nın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı maç, Dybala'nın gol sevinci sırasında takımdaki yakın arkadaşı Türk milli oyuncu Demiral'a yaptığı jestle İtalya gündeminde yer buldu.

Maçın ardından, neden "asker selamı" verdiği sorusu yöneltilen Dybala, "Bu hareketinin herhangi bir mesaj taşımadığını ve bunun kendisiyle Demiral arasındaki bir şakadan ibaret" olduğunu belirtmesine karşın İtalyan basınında, "Dybala'nın asker selamıyla Demiral ve asker selamını başrole taşıdığı" yorumu yapıldı.

İtalyan basınının eleştirdiği Dybala'ya, Merih Demiral, akşam saatlerinde Twitter'daki hesabından yaptığı bir paylaşımla sahip çıktı.

Demiral, takım arkadaşıyla dünkü maçta gol sevincini yaşadıkları anın bir fotoğrafını, Dybala'nın lakabı olan "Joya""Mi Joya" yani "Benim mücevherim" notuyla paylaşarak, destek verdi.

Paulo Dybala golünü asker selamıyla kutladı, Merih Demiral'a sarıldı! İşte o anlar

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Golünü asker selamıyla kutlamıştı... Merih Demiral'dan Paulo Dybala paylaşımı
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