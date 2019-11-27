BELHANDA

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Club Brugge maçı sonrası son dakika yenen gole tepki gösterip, "İkinci golü bulabilirdik özellikle ilk yarıda. İkinci devrede de şans geldi. Onlar pozisyona girdiler amaBu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası" dedi.ORTAYA konan emeğin heba olmasına üzüldüğünün altını çizen Terim,Ömer'in özellikle 'Çok yoruldum, koşamıyorum, bittim hocam' demesi takım içindeki bazı dengeleri de negatif etkiledi. Bazen taşlardan bir tanesini alırsanız hepsi değişebilir oyunda.diye konuştu.Madrid maçında taraftara küfreden Younes Belhanda uzun zaman sonra tribüne çağrıldı. Fatih Terim'in barış çağrısını dikkate alanFaslı 10 numara da taraftara alkışla karşılık verdi. Belhanda 86'da yerini Emre Mor'a bırakırken bir grup tarafından ıslıklandı. Ancak çoğunluk bu ıslığı alkışlarla bastırdı.Brugge karşısına statü, sakatlık ve cezalar nedeniyle tam 13 eksikle çıkan Galatasaray'da Fatih Terim 18 kişilik maç kadrosunu altyapıdan gençlerle tamamladı. Ahmet Çalık ve Luyindama'nın yokluğunda mecburen dörtlü savunmaya dönen Terim, alternatif kalmadığı için Mariano, Nagatomo, Seri, Belhanda ve Adem'i 11'e koydu. Tecrübeli hoca kadrosu için maçtan önce "Kalan sağlar bizimdir" dedi.GALATASARAY'IN sezon başında renklerine kattığı Emre Mor, ilginç bir çıkışla dikkat çekti. Bu sezon sadece 3 maça ilk 11 başlayan ve birinde 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, "Sürekli ilk 11 oynarsam taraftarlar benden gol katkısı bekleyebilir. Şu an bekleyemezler. Çünkü süre alamıyorum" ifadelerini kullandı.