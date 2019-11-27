Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Club Brugge maçı sonrası son dakika yenen gole tepki gösterip, "İkinci golü bulabilirdik özellikle ilk yarıda. İkinci devrede de şans geldi. Onlar pozisyona girdiler ama 92'ye taşımış bir takım, orada kalabalıksa, Mariano'ya çarptı, bir şeyler oldu...
Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası" dedi.
ÇOCUKLARIN EMEKLERİNE ÜZÜLDÜM
ORTAYA konan emeğin heba olmasına üzüldüğünün altını çizen Terim, "Yapacak bir şey yok. Son maça kadar çalışacağız.
Ömer'in özellikle 'Çok yoruldum, koşamıyorum, bittim hocam' demesi takım içindeki bazı dengeleri de negatif etkiledi. Bazen taşlardan bir tanesini alırsanız hepsi değişebilir oyunda. Çocukların emeklerine de üzüldüm. İstediğim Galatasaray ruhu sahada vardı"
diye konuştu.
BELHANDA TARAFTARLA BARIŞTI
REAL
Madrid maçında taraftara küfreden Younes Belhanda uzun zaman sonra tribüne çağrıldı. Fatih Terim'in barış çağrısını dikkate alan ultrAslan, Club Brugge maçı öncesi Belhanda'ya destek tezahüratında bulundu.
Faslı 10 numara da taraftara alkışla karşılık verdi. Belhanda 86'da yerini Emre Mor'a bırakırken bir grup tarafından ıslıklandı. Ancak çoğunluk bu ıslığı alkışlarla bastırdı.
'KALAN SAĞLAR BIZIMDIR' KADROSU!
CLUB
Brugge karşısına statü, sakatlık ve cezalar nedeniyle tam 13 eksikle çıkan Galatasaray'da Fatih Terim 18 kişilik maç kadrosunu altyapıdan gençlerle tamamladı. Ahmet Çalık ve Luyindama'nın yokluğunda mecburen dörtlü savunmaya dönen Terim, alternatif kalmadığı için Mariano, Nagatomo, Seri, Belhanda ve Adem'i 11'e koydu. Tecrübeli hoca kadrosu için maçtan önce "Kalan sağlar bizimdir" dedi.
MOR'DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ!
GALATASARAY'IN sezon başında renklerine kattığı Emre Mor, ilginç bir çıkışla dikkat çekti. Bu sezon sadece 3 maça ilk 11 başlayan ve birinde 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, "Sürekli ilk 11 oynarsam taraftarlar benden gol katkısı bekleyebilir. Şu an bekleyemezler. Çünkü süre alamıyorum" ifadelerini kullandı.