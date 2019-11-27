Öyle bir hücum hattım yok

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igde 12 haftada 14 puan kaybeden Fenerbahçe'de özellikle son BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmişti. Kadro tercihleri kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?"
eleştirileri yöneltilmişti. Ekibiyle yaptığı sohbette bu eleştirileri gündeme getiren Yanal, 2013-14 ile bu sezon arasında ciddi farklılıklar olduğunu söyledi.
ŞİMDİ MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK
2013-14 kadrosunda Kuyt, Sow, Emenike, Webo
gibi
gole çok yakın oyuncular
olduğunu belirten Yanal, "O yılki kadroda ön tarafta dünya markası isimlerle oynamıştık. O yüzden gol atmaya yakın bir takımdık. Şu anki kadro farklı. Bu takım ise mücadele gücü daha yüksek, fiziksel üstünlüğüyle maç kazanabilecek bir kadro. Tercihlerimizi kadronun ve ligin gerçeklerine göre yapıyoruz"
diyerek kendini
savundu.
PIERRE WEBO
2013-14 sezonunda 26 maçı 9 golle bitiren Webo, 2014- 15'te ise 26 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.
EMENIKE
2013-14'te F.Bahçe ile ligde 28 maçta 12 gol atan Nijeryalı, bir sonraki sezon ise 27 lig maçında 4 gol ve 3 asistle oynadı.
DIRK KUYT
2012-13'te 31 maçta 8 gol, bir sonraki yıl 32 maçta 10 gol atan Hollandalı, 2014-15'i ise 8 gol ve 6 asistle kapattı.
MOUSSA SOW
2012-13'ü 31 maçta 15 golle bitiren Senegalli, ardından 30 maçta 15 gol atarken, 2014- 15'te ise 33 maçta 14 gol kaydetti.
KRUSE İZMİR'E GİDİYOR
KASIĞINDAN yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Alman yıldız Max Kruse'den, Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. Testleri iyi çıkan ve dün akşam antrenmanda takımla birlikte çalışan 31 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü maç kadrosunda olacak.
Göztepe deplasmanına gidecek olan hücum oyuncusunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ise hocası Ersun Yanal karar verecek. Kruse'nin, teknik direktör Yanal ile görüşerek, "Kendimi iyi hissediyorum. Göztepe maçında forma giymeye hazırım"
dediği öğrenildi.
VEDAT YILDIZLARLA YARIŞIYOR
SÜPER Lig'de F.Bahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ve Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, 2019'da en çok gol atan futbolcular arasına girdi. Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde yapılan araştırmada, 7'si F.Bahçe'de, 12'si Ç.Rize'de olmak üzere bu yıl 19 gol atan Vedat ile toplam 20 gol kaydeden Cisse, en çok gol atanlar arasında ilk 10'a adını yazdırdı. Listede ilk sırada 29 golle Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi yer aldı.