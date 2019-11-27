Öyle bir hücum hattım yok

KRUSE

BUGÜN NELER OLDU

igde 12 haftada 14 puan kaybeden Fenerbahçe'de özellikle son BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmişti. Kadro tercihleri kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak,eleştirileri yöneltilmişti.2013-14 kadrosundagibigole çok yakın oyuncularolduğunu belirten Yanal,diyerek kendinisavundu.2013-14 sezonunda 26 maçı 9 golle bitiren Webo, 2014- 15'te ise 26 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.2013-14'te F.Bahçe ile ligde 28 maçta 12 gol atan Nijeryalı, bir sonraki sezon ise 27 lig maçında 4 gol ve 3 asistle oynadı.2012-13'te 31 maçta 8 gol, bir sonraki yıl 32 maçta 10 gol atan Hollandalı, 2014-15'i ise 8 gol ve 6 asistle kapattı.2012-13'ü 31 maçta 15 golle bitiren Senegalli, ardından 30 maçta 15 gol atarken, 2014- 15'te ise 33 maçta 14 gol kaydetti.KASIĞINDAN yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Alman yıldız Max Kruse'den, Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. Testleri iyi çıkan ve dün akşam antrenmanda takımla birlikte çalışanGöztepe deplasmanına gidecek olan hücum oyuncusunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ise hocası Ersun Yanal karar verecek. Kruse'nin, teknik direktör Yanal ile görüşerek,dediği öğrenildi.SÜPER Lig'de F.Bahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ve Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, 2019'da en çok gol atan futbolcular arasına girdi. Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde yapılan araştırmada, 7'si F.Bahçe'de, 12'si Ç.Rize'de olmak üzere bu yıl 19 gol atan Vedat ile toplam 20 gol kaydeden Cisse, en çok gol atanlar arasında ilk 10'a adını yazdırdı. Listede ilk sırada 29 golle Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi yer aldı.