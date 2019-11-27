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'dan uyarısı

Süper Lig'de topladığı 19 puanla 6. sıraya yerleşen , ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:29
Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı

Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Hadebe dışındaki bütün futbolcular katıldı.

Hadebe'nin milli maç için gittiği ülkesinde pasaportunda yaşanan bir sorundan dolayı henüz dönemediği belirtildi.

Antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, cuma günü deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı
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