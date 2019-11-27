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’da Ekuban sevinci

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Trabzonspor’da Ekuban sevinci
Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Caleb Ekuban'ın 88 günlük forma hasreti UEFA Avrupa Ligi'ndeki Getafe maçıyla sona eriyor. Ganalı yıldızla ilgili güzel haberi ise takım arkadaşı Uğurcan Çakır verdi. Genç kaleci, Instagram üzerinden Ekuban'ın saç tıraşı olduğu fotoğrafı paylaştı. Uğurcan, paylaşımın altına ise "Maç tıraşı" notunu düştü. Trabzonspor kulübü de Ganalı yıldız için hazırladığı videoyu, "Sayılı günlerdir geride kalan. O geri döndü" mesajıyla resmi Twitter hesabından yayınladı.
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Trabzonspor’da Ekuban sevinci
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