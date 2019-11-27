Umutlarımız paramparça!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 şansı kalmayan iki takımın Avrupa Ligi bileti kapışmasında zafer Club Brugge'ün oldu. Eksiği çok ama ruhsuz oyuncusu az olan Galatasaray erken öne geçti,
iyi direndi ama maçı bitiremedi. Dün yerine ilk 11 çıktığı Babel'den daha çok parçalı formanın ağırlığını bilen Adem Büyük dar alanda yeteneğini konuşturdu ve golünü attı. Mariano, Nagatomo, Seri, Belhanda ve Feghouli yine etkisiz kaldı. Ömer, Lemina ve Muslera elinden geleni fazlasıyla yaptı. Club Brugge, saç stili kadar hızıyla da Onyekuru'yu andıran Diatta ile yüklendi. Oyuna giren Okereke iki pozisyonu değerlendiremedi ama sahanın yıldızı Diatta son sözü söyledi ve ceza sahası dışından Muslera'yı avladı.
100'ÜMÜZ BİR TÜRLÜ GÜLMEDİ
Avrupa kupalarında en çok maça çıkan Türk takımı olan G.Saray 99. galibiyetini 2018-19 sezonunda Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Ardından oynadığı 12 maçını da kazanamayan Cimbom, bir türlü dalya diyemedi.
AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDERİZ?
Club Brugge beraberliği ile Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi şansı da Kaf Dağı'nın ardında kaldı. Gelecek hafta PSG deplasmanına çıkacak olan G.Saray'ın mutlaka kazanması gerekecek. Şu anda 3 puanla 3. sırada yer alan Club Brugge'ün ise evinde Real Madrid'e yenilmesi şart.
LEMİNA: OYUNDAN DÜŞÜYORUZ
Performansı ile alkış alan Lemina maçın ardından üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Gerçekten çok üzgünüm. Elimizden 3 puan gitti. Sezon başından bu yana son dakika golleri yiyoruz. Mental olarak oyundan düşüyoruz."
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Ömer Bayram, bu sezon Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve C.Brugge karşısında da asist yapıp, G.Saray'ın en çok asist yapan oyuncusu oldu.