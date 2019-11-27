Umutlarımız paramparça!

100'ÜMÜZ

LİGİ'NE

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 şansı kalmayan iki takımın Avrupa Ligi bileti kapışmasında zafer Club Brugge'ün oldu.iyi direndi ama maçı bitiremedi. Dün yerine ilk 11 çıktığı Babel'den daha çok parçalı formanın ağırlığını bilen Adem Büyük dar alanda yeteneğini konuşturdu ve golünü attı. Mariano, Nagatomo, Seri, Belhanda ve Feghouli yine etkisiz kaldı. Ömer, Lemina ve Muslera elinden geleni fazlasıyla yaptı. Club Brugge, saç stili kadar hızıyla da Onyekuru'yu andıran Diatta ile yüklendi.Avrupa kupalarında en çok maça çıkan Türk takımı olan G.Saray 99. galibiyetini 2018-19 sezonunda Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Ardından oynadığı 12 maçını da kazanamayan Cimbom, bir türlü dalya diyemedi.Club Brugge beraberliği ile Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi şansı da Kaf Dağı'nın ardında kaldı. Gelecek hafta PSG deplasmanına çıkacak olan G.Saray'ın mutlaka kazanması gerekecek. Şu anda 3 puanla 3. sırada yer alan Club Brugge'ün ise evinde Real Madrid'e yenilmesi şart.Performansı ile alkış alan Lemina maçın ardından üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Gerçekten çok üzgünüm. Elimizden 3 puan gitti. Sezon başından bu yana son dakika golleri yiyoruz. Mental olarak oyundan düşüyoruz."Ömer Bayram, bu sezon Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve C.Brugge karşısında da asist yapıp, G.Saray'ın en çok asist yapan oyuncusu oldu.