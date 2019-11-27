Yerli-yabancı tercihini teknik adamlar yapsın

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yabancı sayısının değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. DMAX'e konuşan Avcı, "Yerli havuzunu genişletip, yerli-yabancı rekabetini sağlamak gerekiyor.dedi. Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Türk futbolunun bütün kademelerinde çalıştım. Beş maçla benim antrenörlüğümü sorgulayamazsınız."