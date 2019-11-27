Yerli-yabancı tercihini teknik adamlar yapsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yabancı sayısının değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. DMAX'e konuşan Avcı, "Yerli havuzunu genişletip, yerli-yabancı rekabetini sağlamak gerekiyor. 5+3, 10+4, 11+2, 8, düştü, kalktı. Konu bu değil. Konu, yerli oyuncuyla yabancı oyuncunun rekabetini sağlayın, tercihini kulüpler ve teknik adamlar yapsın"
dedi. Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "İki sene Başakşehir'de yaptırdığım pas oyununu Beşiktaş'ta da denedim ama geçişte sancılar çektik.
Ben Türk futbolunun bütün kademelerinde çalıştım. Beş maçla benim antrenörlüğümü sorgulayamazsınız."