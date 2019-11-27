Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yerli-yabancı tercihini teknik adamlar yapsın

Yerli-yabancı tercihini teknik adamlar yapsın

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Yerli-yabancı tercihini teknik adamlar yapsın
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yabancı sayısının değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. DMAX'e konuşan Avcı, "Yerli havuzunu genişletip, yerli-yabancı rekabetini sağlamak gerekiyor. 5+3, 10+4, 11+2, 8, düştü, kalktı. Konu bu değil. Konu, yerli oyuncuyla yabancı oyuncunun rekabetini sağlayın, tercihini kulüpler ve teknik adamlar yapsın" dedi. Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "İki sene Başakşehir'de yaptırdığım pas oyununu Beşiktaş'ta da denedim ama geçişte sancılar çektik. Ben Türk futbolunun bütün kademelerinde çalıştım. Beş maçla benim antrenörlüğümü sorgulayamazsınız."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli-yabancı tercihini teknik adamlar yapsın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN