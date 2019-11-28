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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı ve Başkanı , Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 01:44
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.

Albayrak, genç futbolcuyu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte ziyaret etti.

TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

"12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuzun rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir."

ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Sakatlığının ardından Trabzonspor'un genç yıldızını birçok isim ziyaret etmişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yıldız futbolcuyu ziyaret etmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
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