Bakan’dan ziyaret

ROMA'YI

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehir'i ziyaret etti. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik heyetle görüşen Kasapoğlu, başarılar diledi.Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Son maçta sakatlanan Mahmut olmayacak. Roma'yı grupta her takımın yenebileceğini söylemem doğru çıktı, bugün puan durumuna baktığımızda gruptaki her takımın birbirini yenebileceği gözüküyor.Bu zamana kadar birçok maçta çok seyircimiz olmuştur ama yarın tribünlerin tamamen dolu olacağını, bizi desteklemeye gelen çok fazla insan olacağını düşünüyoruz. Şu anda ülke takımlarımız arasında Avrupa'da en yüksek şansa sahip takımız. O yüzden diğer takım taraftarlarımızın da gelerek bize destek vereceklerini düşünüyoruz."Avrupa Ligi J Grubu'nda lider olan Başakşehir, evinde Roma'yı yenip, hem bir üst turu garantilemeyi hem de 4-0'lık mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor. Başakşehir'in Avrupa kupalarında 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.