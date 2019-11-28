Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler belli oldu!

2019 Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, 3 puan için bu akşam sahaya çıkacaka. Başakşehir Fartih Terim Stadı'nda Roma'yı ağırlayacak olan Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yer alan temsilcimiz ile Roma arasındaki karşılaşmaya kısa bir süre kala Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda soruları merak konusu oldu. Haberimizde Başakşehir Roma maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Azubuike, M.Topal, Visca, İrfanCan, Guldbrandsen, Crivelli

Roma: Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Cengiz Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko