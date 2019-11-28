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Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler belli oldu!

J Grubu’nda temsilcimiz Medipol , Stadyumu’nda Roma’yı ağırlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk bu karşılaşmada gençlere şans verecek. Maça saatler kala, Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda soruları merak konusu oldu. Çıktığı 4 maçtan 7 puan toplayan temsilcimi bu akşam da galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Medipol Başakşehir Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? En güncel spor haberlerini ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili detayları sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:59
Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler belli oldu!

2019 Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, 3 puan için bu akşam sahaya çıkacaka. Başakşehir Fartih Terim Stadı'nda Roma'yı ağırlayacak olan Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yer alan temsilcimiz ile Roma arasındaki karşılaşmaya kısa bir süre kala Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda soruları merak konusu oldu. Haberimizde Başakşehir Roma maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Azubuike, M.Topal, Visca, İrfanCan, Guldbrandsen, Crivelli
Roma: Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Cengiz Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko

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Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir - Roma muhtemel 11'ler belli oldu!
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