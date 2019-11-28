Benim gibi zeki çocuk

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham, önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u 4-2 mağlup etmiş, maça ise top toplayıcı çocuk damgasını vurmuştu. Taca çıkan topu oyuna hızlı sokan ve Tottenham'ın bu topla beraberlik golünü bulmasına sebep olan çocuk, ünlü teknik adamdan da büyük övgü aldı. Mourinho top toplayıcı için, "Tıpkı benim gibi zeki olan top toplayıcılarını seviyorum ve bu çocuk gerçekten çok zekiydi. Muhtemelen akademiden geliyor. Fırsatı görür görmez hemen topu oyuna geri soktu.
Oyunu okudu, anladı ve önemli bir asist yaptı. Onun için çok önemli bir andı ve bunu hiçbir zaman unutmayacaktı. Olympiakos'un teknik direktörü olsaydım, muhtemelen onu boğardım
" ifadelerini kullandı.