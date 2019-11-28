Benim gibi zeki çocuk

BUGÜN NELER OLDU

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham, önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u 4-2 mağlup etmiş, maça ise top toplayıcı çocuk damgasını vurmuştu. Taca çıkan topu oyuna hızlı sokan ve Tottenham'ın bu topla beraberlik golünü bulmasına sebep olan çocuk, ünlü teknik adamdan da büyük övgü aldı. Mourinho top toplayıcı için, "Oyunu okudu, anladı ve önemli bir asist yaptı. Onun için çok önemli bir andı ve bunu hiçbir zaman unutmayacaktı." ifadelerini kullandı.