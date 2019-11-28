Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Beşiktaş Slovan Bratislava saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray geçtiğimiz akşam Clubbe Brugge karşısında aldığı beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi. Ardından gözler bu akşam oynanacak maçlara çevrildi. Temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzonspor geçtiğimiz haftalarda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitirdi. Medipol Başakşehir ise bu akşam karşılaşacağı İtalyan ekibi Roma'yı 3 puanla geçtiği takdirde Avrupa arenasında yoluna devam etmeyi garantileyecek. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin ilk peşinde olduğu Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak Beşiktaş Slovan Bratislava maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

AVCI'DAN YEDEK AĞIRLIKLI KADRO TERCİHİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Slovan Bratislava karşılaşmasında as oyuncularını dinlendireceği öğrenildi.

Avcı'nın, ligdeki Kayseri karşılaşmasını düşünerek böyle bir planlama yaptığı ve fazla forma şansı veremediği isimlerin ağırlıklı olduğu bir ilk 11'i sahaya süreceği konuşuluyor.

Beşiktaş - Bratislava muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, N'Koudou, Güven, Boyd, Umut

Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, Bajric, De Marco, Rabiu, De Kamps, Drazic, Sporar, Ratao