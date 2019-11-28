Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Beşiktaş Slovan Bratislava saat kaçta oynanacak?

maçı hangi kanalda? Beşiktaş Slovan Bratislava saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3 temsilcimizden biri olan , bu akşam evinde Slovak ekibi ’yı konuk edecek. Avrupa’daki kötü gidişata dur demek isteyen, en azından bu maçtan puan ya da puanlar toplayarak grubu sıfır puanla tamamlamak istemeyen siyah beyazlılarda, sakat Victor Ruiz ile cezalı Lens forma giyemeyecek. Avrupa Ligi’ndeki diğer temsilcilerimizden Trabzonspor’un da Beşiktaş gibi gruptan çıkma şansı bulunmazken Medipol Başakşehir bu akşam karşılaşacağı Roma karşısında gelmesi halinde son maçlara girmeden önce gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Maçın başlamasına sayılı saatler kala futbolseverler; “ yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırırken maç ile merak edilen bir başka soru ise “?” İşte Beşiktaşlı futbolseverlerin heyecan içerisinde beklediği maça ilişkin detaylar, muhtemel 11’ler ve maç öncesi iki takımın durumu.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 17:44
Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Beşiktaş Slovan Bratislava saat kaçta oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray geçtiğimiz akşam Clubbe Brugge karşısında aldığı beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi. Ardından gözler bu akşam oynanacak maçlara çevrildi. Temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzonspor geçtiğimiz haftalarda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitirdi. Medipol Başakşehir ise bu akşam karşılaşacağı İtalyan ekibi Roma'yı 3 puanla geçtiği takdirde Avrupa arenasında yoluna devam etmeyi garantileyecek. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin ilk peşinde olduğu Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak Beşiktaş Slovan Bratislava maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

AVCI'DAN YEDEK AĞIRLIKLI KADRO TERCİHİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Slovan Bratislava karşılaşmasında as oyuncularını dinlendireceği öğrenildi.

Avcı'nın, ligdeki Kayseri karşılaşmasını düşünerek böyle bir planlama yaptığı ve fazla forma şansı veremediği isimlerin ağırlıklı olduğu bir ilk 11'i sahaya süreceği konuşuluyor.

Beşiktaş - Bratislava muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, N'Koudou, Güven, Boyd, Umut

Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, Bajric, De Marco, Rabiu, De Kamps, Drazic, Sporar, Ratao

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Beşiktaş Slovan Bratislava saat kaçta oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN