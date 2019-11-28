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'den maçı sonrası iddialı açıklamalar

’da forma giyen milli futbolcu , 71. dakikada oyuna girerek eski takımı ’e karşı oynadı. 71. dakikada Lorenzo Pellegri'nin yerine oyuna giren milli oyuncu maç sonrasında yaptığı açıklamada Roma ve Başakşehir'in gruptan birlikte çıkmasını istediğini söyledi ve geleceğiyle ilgili olarak da iddialı konuştu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.11.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 23:47
Cengiz Ünder'den Başakşehir maçı sonrası iddialı açıklamalar

İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için Başakşehir maçının ayrı bir önemi vardı. Cengiz, eski takımı Başakşehir'e karşı yedek başladı ve müsabakanın 71. dakikasında Lorenzo Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu oyuna girerken taraftarlar uzun bir süre Cengiz'i alkışladı.

22 yaşındaki futbolcu, İtalya'daki karşılaşmada sakatlığından dolayı forma giyememişti. Cengiz Ünder, 2017 yılında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.


71. dakikada oyuna giren Cengiz Ünder Başakşehir taraftarınca alkışlarla desteklendi.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan milli oyuncu, "Grupta Romve Başakşehir'in birlikte çıkmasını isterim." dedi ve kişisel kariyeriyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Şu anda performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Beni iyi bir geleceğin beklediğini söyleyebilirim. Roma'da iyi şeyler başarmak istiyorum, ondan sonrası Allah büyük."

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Cengiz Ünder'den Başakşehir maçı sonrası iddialı açıklamalar
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