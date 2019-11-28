Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci

Fenerbahçe'de durumu merakla beklenen Max Kruse, dün öğlen yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Ardından sağlık heyetinin uyarısı doğrultusunda aşırı yüklenme olmaması adına takımdan ayrıldı. Alman yıldızın durumu günbegün takip edilecek. Ancak Samandıra'dan gelen bilgiler, Göztepe maçı için İzmir kafilesinde olacağı yönünde... Teknik heyetin, ilk 11'de olmasa da en azından 20-30 dakika sahaya sürebilmek için Kruse'yi kadroya alacağı ifade ediliyor. Alman futbolcunun Göztepe maçında sonradan da olsa süre almayı çok istediği bildirildi. Yıldız oyuncu, en son 7. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev yapmıştı.



BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ

Provayı yaptılar

FENERBAHÇE, Yeni Malatya deplasmanına da Kruse, Vedat ve Mevlüt'ten yoksun gitmişti. O maçta nasıl oynamaları gerektiğinin provasını yaptılar. Eksiklerini, fazlalarını, kimlerle nasıl oynarlarsa sonucun ne olduğunu gördüler. Göztepe yeni teknik direktörü İlhan Palut ile çok pozitif ve planlı oynuyor. Geçen hafta Alanya'yı 1-0 yenerek de bunu gösterdiler. Ancak Fenerbahçe, Alanya'ya göre daha dengeli bir takım. Ersun Hoca'nın bu kez duran top organizasyonlarına daha çok yükleneceğini düşünüyorum.



İZMİR'DE GARRY VİTES!

F.BAHÇE teknik heyeti, Göztepe maçı hazırlıklarını Muriqi'in oynamayacağı üzerine plan yaparak sürdürüyor. Kosovalı golcüye dün de özel program uygulandı. Vedat'ın cumartesi akşamına yetişmesinin zor olduğu, kafilede çok yüksek ihtimalle yer almayacağı bildirildi. Teknik heyet, Malatya maçına benzer bir 11 üzerinde çalışıyor. Bu kez Garry Rodrigues'in İzmir'deki mücadelede 11'de olması bekleniyor. Sakat olan Mevlüt ise iki hafta daha yok

BUGÜN NELER OLDU