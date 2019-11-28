Galatasaray’da hafıza kaybı!

BUGÜN NELER OLDU

Ligde Medipol Başakşehir karşısında kaybedilen bir top sonrası gelişen atakta gelen bir gol ile üç puandan olan Galatasaray, aynı tabloyu Club Brugge maçında da yaşadı.Bu değerlerin başında top kaybı geldi. Comparisonator verilerine göre, 20 saniye içerisinde şuta neden olan kayıp değeri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 16 kötüleşirken, 2017-2018 sezonuna göre de yüzde 48,2 arttı. Fatih Terim'in ekibinin top kaybı, kendi sahasında top kaybı, defansif aksiyon, top kazanma ve rakip sahada top kazanma karneleri de geriledi.Galatasaray kestiği atak sayısında sadece lig sonuncusu Kayserispor'u geçebildi. Galatasaraylı futbolcular şu ana kadar maç başınabaşarırken, bu değer Kayserispor'da 8.1 oldu.Devler Ligi'nde dökülen Galatasaray, gol, şut ve isabetli şut değerlerinde 32 takımın en kötüsü olurken, defansif performansıyla da altlarda kaldıTürk Telekom Stadı'nda Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne devam etme şansını zora sokan Galatasaray, eski günlerini mumla aratıyor.Şu ana kadar gruplarda oynadığı 5 maçta sadece bir kez ağları havalandıran Aslan, 32 takımlı Devler Arenası'nın en az gol atan takımı olurken, attığı şut (8.6) ve isabetli şut (1.8) karnelerinde de yine son sırada yer aldı.da en kötü 7. takım durumunda bulunuyor.Galatasaray'da sorun olarak görünen başka bir değer ise top çalma, atak kesme ve adam geçme karneleri oldu.Cimbom 9.6'lık atak kesme karnesinde 27'nci, 9.4 olan adam geçme performansıyla da ancak 26. sırada kendisine yer bulabildi.