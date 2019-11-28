Hepsini toplasan bir Galatasaray etmez

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği Ödül Töreni'nin ardından olay yaratacak açıklamalar yaptı. Rakiplerine ağır göndermelerde bulunan Cengiz şu ifadeleri kullandı:
* Hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabilir, engellere çarpabiliriz, fiziki koşullar bizi zorlayabilir ama Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır.
* Altın yere düşmekle değerinden asla yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız, Türkiye'deki bütün takımların toplamından fazladır, gol sayımız fazladır. Galatasaray'ın son saniyede şans eseri yediği goller Galatasaray'ın değerinden bir gram almaz, yel kayadan toz alır.
* Galatasaray hiçbir maçını ne beraberlik ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynamaz. Her zaman onurlu galibiyetler için oynar. Tarihi bunlarla dolu. Oyuncularımız Trabzonspor maçında da inşallah elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek.
MİLLET BANA İNANMIYOR
* Falcao bize geldiği zaman sakatlığı yoktu diyorum. Sakat adam o zeminde oynayabilir mi? Kolay değil bu işler. Adam idmana herkesten önce geliyor, sonra gidiyor. Millet hakikaten inanmıyor.
Ben bilmiyordum, Juventus bile istemiş.