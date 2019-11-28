Hepsini toplasan bir Galatasaray etmez

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği Ödül Töreni'nin ardından olay yaratacak açıklamalar yaptı.* Hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabilir, engellere çarpabiliriz, fiziki koşullar bizi zorlayabilir ama Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır.* Altın yere düşmekle değerinden asla yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız, Türkiye'deki bütün takımların toplamından fazladır, gol sayımız fazladır.* Galatasaray hiçbir maçını ne beraberlik ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynamaz. Her zaman onurlu galibiyetler için oynar.* Falcao bize geldiği zaman sakatlığı yoktu diyorum. Sakat adam o zeminde oynayabilir mi? Kolay değil bu işler.Ben bilmiyordum, Juventus bile istemiş.