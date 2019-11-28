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'tan 'ya eleştiri

K Grubu 5. maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen 'nın teknik direktörü , mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. İki takım arasında yaşanan arbede hakkında da konuşan Kozak, "Görüntülere bakılırsa 'nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.11.2019 01:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 01:00
Jan Kozak'tan Abdullah Avcı'ya eleştiri

Kozak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Puan kaybettik." dedi.

İlk yarıda iyi oynadıklarını belirten Kozak, "İkinci yarıda çok pozisyon oldu. Sonuçta kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlar maçın atmosferini çok değiştirdi. Baskı oluşturdu ama bizim de yapabileceğimiz şeyler vardı. Futboldan anlayan benim ne demek istediğimi anlar. Başka faktörler vardı." ifadelerini kullandı.

İki takım arasında yaşanan arbede konusunda Abdullah Avcı'nın kendisine sarf ettiği sözlerle ilgili soru sorulması gerektiği ifadeleri üzerine Kozak, "Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı'nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Jan Kozak'tan Abdullah Avcı'ya eleştiri
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