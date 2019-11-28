Korku da yok yılgınlık da!

BUGÜN NELER OLDU

rabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe ile oynayacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. İşte satır başları:hiçbir rakipten korkmayız ama haddimizi de biliriz.yok, yılgınlık yok ama haddini bilerek durum değerlendirmesi var.sağlık için spor yapmıyoruz. Genç kardeşlerimizin üst düzey forma savaşı var.Karaman şunu istedi, bunu istedi diye haberler var.kadro emin ellerde.maçımız final. Tipik biraslan gibi kendilerini geliştiriyor.UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda iddiası kalmayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Getafe'yi mağlup ederek ilk üç puanına ulaşmayı amaçlıyor. Bordo-mavililer, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisini de düşünerek maça yine rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 18.50'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.