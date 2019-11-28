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Korku da yok yılgınlık da!

: Hiçbir rakipten korkmayız. Korku yok, yılgınlık yok ama haddini bilerek durum değerlendirmesi var

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Korku da yok yılgınlık da!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe ile oynayacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. İşte satır başları:
OYNAYACAĞIMIZ hiçbir rakipten korkmayız ama haddimizi de biliriz. Avrupa Ligi'ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı'nda görmeyeceğiz.
KORKU yok, yılgınlık yok ama haddini bilerek durum değerlendirmesi var.
BIZ sağlık için spor yapmıyoruz. Genç kardeşlerimizin üst düzey forma savaşı var.
ÜNAL Karaman şunu istedi, bunu istedi diye haberler var. Bu bilgiler yanlış. Transfere daha zaman var.
BU kadro emin ellerde.
HER maçımız final. Tipik bir Anadolu takımı gibi gücümüz ve mücadelemiz.
OYUNCULARIM aslan gibi kendilerini geliştiriyor.

PRESTİJ PEŞİNDE
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda iddiası kalmayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Getafe'yi mağlup ederek ilk üç puanına ulaşmayı amaçlıyor. Bordo-mavililer, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisini de düşünerek maça yine rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 18.50'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
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Korku da yok yılgınlık da!
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