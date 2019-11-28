MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Ankaragücü yok olmaktan kurtuldu"

Başkan Mert, Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın buraya çok güzel bir ilgisi var. Kendisiyle yüz yüze de görüşmemiz oldu. Sürekli bizden bilgi alıyor, kendisine telefonla bilgiler veriliyor. Cumhurbaşkanı'mız şu anda kulübümüzle birebir ilgileniyor. Bu, Ankaragücü camiası için çok güzel bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinin genç başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin tepesinin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kulübümüzle ilgileniyor olması, camiamız açısından çok çok önemli. Cumhurbaşkanı'mızın ilgilenmesiyle sponsorluklar olabileceğini düşünüyorum. Oradan gelecek rakamlarla bir ödeme planı sunulacak. Bu ödeme planı sayesinde inşallah eksi 3 puan derdinden kurtulup, en önemlisi ligde kalmamız için transfer yasağının kaldırılmasını sağlayacağız. İnşallah bunları tamamlayabiliriz diye düşünüyorum."

Kulüpte her şeyin aşama aşama gerçekleşeceğini anlatan Mert, "Ben gerçekçi bir insanım. Hayal satmam ve satmayı da sevmiyorum. Yapabileceklerimi söylüyorum. Ankaragücü yok olmaktan kurtuldu. Öncelikle bu bilinsin. İkincisi, puan silinme cezası derdinden kurtuluyor, kurtulma aşamasında. Bundan sonraki aşamada transfer yasağı var. Hepsi aşama aşama olacak. Ben ümitliyim, taraftarımız da ümitli olsun. İnşallah bu işleri hep birlikte, omuz omuza, el ele, birleşerek, bütünleşerek çözebiliriz." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları ziyaretlerler sonucunda takımın önünün açılacağını savunan Fatih Mert, şunları kaydetti:

"Biz yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Anıtkabir'i, Ankara Valiliğini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı ve İl Emniyet Müdürü'müzü ziyaret ettik. Şehrimizin büyüklerine, kulübümüzün gerçekleştirmiş olduğu bir ziyaretti. Kulübümüze gelerek bizi ziyaret eden belediye başkanlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özel sektörden, iş adamlarından, sivil toplum kuruluşlarından ziyaretler başladı. Bu Ankaragücü için güzel bir gelişme. Bunlar Ankaragücü'nün geleceğine dair iyi sinyaller. Kulübümüzde bir yapılanma başladı. Bu yapılanmanın meyvelerini, sezon sonunda takımı ligde tutarak inşallah alacağız."

- Belediyenin yaklaşımı olumlu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, ziyaretleri sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çok pozitif bir yaklaşımı olduğunu dile getirdi.

Bu sıcak yaklaşımı yönetim ve camia olarak önemsediklerini belirten Mert, "Ankara'da büyükşehir belediyesinin camiamıza katkılarının olması sevindirici. Bizi sıcak karşıladı ve elinden gelen desteği vereceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

- FIFA'daki dosyalar

Göreve geldikleri günden bu yana, FIFA'daki puan silme cezasına sebebiyet verebilecek borç dosyalarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Fatih Mert, "Beş futbolcuyla ilgili bir süreç ilerliyor. Bizim teklif ettiğimiz rakamlar var, onların istediği rakamlar var. Bir orta yol bulup, bu beş futbolcuya olan borçlar nedeniyle eksi 3 puan derdini bitirmek istiyoruz. Bunların haricinde gelmeye başlayan dosyalar da var. Elimizdeki bütçe ve kaynağa göre bir teklif sunacağız. Şu anda çok bir para akışı yok." açıklamasında bulundu.

- "Ankaragücü taraftarı itici bir güç"

Başkan Mert, sarı-lacivertli taraftarların takım için önemli itici bir güç olduğunu vurguladı.

Son oynadıkları Trabzonspor maçında da bunu gördüklerini belirten Mert, "Ankaragücü taraftarı gerçekten ama gerçekten, bunu laf olsun diye söylemiyorum, itici bir güç. Taraftarlarımızla her zaman farklıyız. Bunu Trabzonspor maçında da gördük. Yayıncı kuruluşun spikeri bile şaşırıyor. 'Takım 3-0 yenik, şu anda hala tezahürat yapılıyor.' diyor. Çok mutluluk verici bir olay." diyerek sözlerini tamamladı.