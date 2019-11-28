Ocak planı hazır

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in,diyerek önemle vurguladığı 'devre arası operasyonu' için birçok oyuncunun adı ön plana çıkıyor. Sol bekteile kurulan sıcak temasın yanı sıra hazırlanan listede ilk sıradavar... Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru'nun tekrar kiralanması için çalışmalar sürüyor. Başakşehir maçında Terim'in elini öperek gönlüne girenile yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyende adaylar arasında.Terim'in stoperde A Milli Takım'a kazandırdığıile sol kanat'ı da istediği ayrıca Liverpool'da fazla şans bulamayanile Sevilla'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olanda listede olduğu öğrenildi.