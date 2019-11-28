Sıkı dostlar selamlaşır!

BUGÜN NELER OLDU

Juventus'un yıldızı Paulo Dybala önceki gün Atletico Madrid'e attığı gol sonrası asker selamı vermiş, bu olay İtalyan basınında geniş yankı bulmuştu. Golünün ardından takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a sarılan ve asker selamını ona hediye eden Dybala, bu jesti karşısında büyük övgü topladı. İtalyanlar, Dybala'nın bu hareketiye Türklerin gönlünü fethettiğini vurgularken, Merih Demiral ise dün Arjantinli yıldızla sarıldığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Elmasım" notunu düştü. Dybala da bu paylaşımın altına "Dostum" yanıtını verdi. Bu olay sosyal medyada ikilinin çok sıkı iki dost olduğu ve birbirlerine destek olmaktan çekinmedikleri şeklinde yorumlandı. Dybala maç sonrası, "Merih'le çok iyi arkadaşız. Soyunma odasında ve antrenmanlarda şakalaşıyoruz" açıklamasını yapmıştı.