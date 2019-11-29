3. Victor Ruiz şoku

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramayan Beşiktaş'ta bir şok daha yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın,dediği Victor Ruiz ağrılarının arttığı yönünde şikayet edince, MR'a girdi. İspanyol oyuncununtespit edildi. 30 yaşındaki oyuncunun tetkiklerinden çıkan sonuca göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, haber teknik heyetin de moralini oldukça bozdu. Bu sezon 3. kez sakatlık yaşayan deneyimli stoper daha önce 7 maçta bu sebeple oynayamamıştı.Ruiz (4) Burak (3) Roco (2) Gökhan (2) Dorukhan (2) Oğuzhan (2) Diaby (2) Nkoudou (2) Karius (1) Douglas (1) Atiba (1) Erdem (1) Ljajic (1) Kartal (1) Orkan (1)Devre arası transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim hedefteki isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Yerli takviye için gözüne Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı kestiren ve ön görüşmeleri yapanSiyah-beyazlılar konuyla ilgili olarak, "İki oyuncuyu hocamız beğeniyor ve istiyor. Emre kendisini ispat etmiş ve milli takıma kadar yükselmiş bir isim.Sivasspor ile bu konuda görüşmelere resmen başlayacağız" ifadelerini kullandı.