Arsenal, Unai Emery ile yollarını ayırdı

Arsenal'de Unai Emery dönemi sona erdi. Emery yönetiminde İngiltere Premier Lig'de geride kalan 13 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 18 puan toplayarak 8'inci sırada yer alan Arsenal, son olarak dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5'inci hafta maçında sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu. Yaşanan bu mağlubiyet ve 7 maçtır süren 3 puan özleminin ardından Arsenal'de yönetim faturayı teknik direktör Emery'e kesti.

Kırmızı - beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Emery'nin yerine takımın başına geçici olarak kulübün eski futbolcularından Freddie Ljungberg'in getirildiği bildirildi.

1,5 YILDA AVRUPA İKİNCİLİĞİ YAŞADI

2018 yılının Temmuz ayında Arsenal'deki görevine başlayan Unai Emery, geride kalan 1,5 yılda İngiliz ekibinin başında çıktığı 78 karşılaşmada 43 galibiyet elde ederken, 15 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. İspanyol teknik direktör yönetimindeki Arsenal ile 2019 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Chelsea'ye 4-1 mağlup olmuş ve Avrupa ikincisi olmuştu.

48 yaşındaki teknik direktör, Arsenal ile İngiltere Premier Ligi'nde ise istediği başarıları bir türlü elde edemedi. Ligde Emery yönetiminde bu sezon 8'inci sırada yer alan Arsenal, geçtiğimiz sezon ise 70 puan toplamış ve ligi 5'inci sırada bitirmişti.