Eninde sonunda giderler!

BUGÜN NELER OLDU

Lider Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, başta 4 büyük takımın listesinde olan ve Avrupa'dan da talipleri olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın durumunu değerlendirdi. İki oyuncusunun da daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Çalımbay, "Kulüp de oyuncu da haklı. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay var ve kulüp para alıp göndermek ister. Gitmeleri gayet doğaldır. Onlara karşı çıkmak veya başka türlü düşünmek yanlış olur.diye konuştu.Şampiyonluk için daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu da belirten Rıza Çalımbay şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluk kolay bir iş değil. Bugüne kadar yaptığımızın çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Bugüne kadar yaptıklarımızla ligde şampiyon olamayız."Sivas'ta 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki oyuncu 48 maça çıkarken 23'üne ilk 11'de başladı ve 7 gol buldu.Toplamda 4 sezon giydiği Yiğido forması ile 99 kez sahaya çıkan ve bunların 92'sinde ilk 11 oynayan Emre, 19 gol attı.