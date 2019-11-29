Falcao’dan İstanbul’a kesin dönüş

Aşil tendonundaki problem nedeniyle Madrid'de tedavi gören Radamel Falcao'nun birkaç gün içeresinde İstanbul'da olacağı öğrenildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde testten geçirilecek Kolombiyalı golcünün haftaya takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracak olan Falcao için hedef 15. haftadaki Ankaragücü karşılaşması.
Sarıkırmızılı formayla 5 maça çıkıp 1 gol atan yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanan Paris Saint Germain mücadelesinden bu yana takımdaki yerini alamıyor.