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Falcao’dan ’a kesin dönüş

İki gün içerisinde Florya’da olması beklenen Kolombiyalı golcü , 15. haftadaki Ankaragücü maçına yetiştirilecek

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Falcao’dan İstanbul’a kesin dönüş
Aşil tendonundaki problem nedeniyle Madrid'de tedavi gören Radamel Falcao'nun birkaç gün içeresinde İstanbul'da olacağı öğrenildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde testten geçirilecek Kolombiyalı golcünün haftaya takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracak olan Falcao için hedef 15. haftadaki Ankaragücü karşılaşması. Sarıkırmızılı formayla 5 maça çıkıp 1 gol atan yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanan Paris Saint Germain mücadelesinden bu yana takımdaki yerini alamıyor.
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Falcao’dan İstanbul’a kesin dönüş
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