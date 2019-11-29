Genç Trabzonspor teslim!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor taraftarı Getafe maçında takımlarını yalnız bıraktı. Bu sezon 25 bin ortalamaya oynayan bordo-mavili takımı dün 11 bin 452 kişi izledi. Bu sayı bu sezonun en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti. Taraftarların Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'la oynanacak maça ise ilgisi büyük. Biletlere hücum var...Trabzonspor'un Getafe karşısına çıkan ilk 11'inin yaş ortalaması 22.2 olarak dikkat çekti. Erce (25.7), Abdulkadir (24.9), Ivanildo (23.7), Hosseini (23.4), Doğan (23.3), Avdijaj (23.3), Abdurrahim (21), Serkan (20.6), Fıratcan (20.5), Kerem (19.8), Muhammet (17.8).Ünal Karaman Ankaragücü kadrosundan 9 değişiklik yaptı. Fıratcan ve Kerem ilk kez 11'de sahaya çıktı. 18 kişilik kadroda altyapıdan 7 isim yer aldı.Altyapıdan yetişen ve ilk kez 11'de sahaya çıkan Kerem Baykuş duygularını şöyle dile getirdi: "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Forma bulup hak ettiğimizi göstermek istiyoruz. Genel itibariyle iyi oynadık. Şanssız bir gol yedik. Abilerimiz biz maça motive ettiler. Forma için daha çok çalışmalıyız. G.Saray maçı önemli. İnşallah yara almadan çıkacağız."