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Başkanı ne konuştu: "Poz verme, para ver"

İstikbal Mobilya Başkanı , yönetimine alacağı kişiler ile ilgili kararını verdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:51
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ne konuştu: Poz verme, para ver

İstikbal Mobilya Kayserispor tarihinin ilk bayan başkanı olan Berna Gözbaşı, yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde listesine alacağı isimler ile ilgili prensip kararı aldı.

İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulunan Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor'da kimseye hava attırmam. İşini yapmayacak, bu takıma omuz vermeyecek kimseyi istemem" dedi.

Sarı Kırmızılı takım için 6 milyon TL ödeme gerçekleştirerek moralleri üst seviyeye çeken başkan Berna Gözbaşı, "Kayserispor, hava atma, poz verme yeri değildir. Ben parolamı belirledim. Aynen de böyle yazabilirsiniz. Poz vermeyeceksin, ya para vereceksin ya emek vereceksin. Ben elimi taşın altına sokuyorsam, herkes de yapacak" cümleleri kurdu.

Geçmişte olanları geleceğe taşımayacağını da dile getiren Başkan Gözbaşı, "Geçmişteki kavgaları, kısır çekişmeleri Kayserispor'un geleceğine taşımak istemiyorum. Herkes ile, her kesim ile barışık bir yönetim olacağız. Herkesin kucaklayacağı, sahip çıkacağı bir Kayserispor olacağız" açıklamasında bulundu.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ne konuştu: "Poz verme, para ver"
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