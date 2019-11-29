Schalke evinde hata yapmadı! İlk golün asisti Ozan'dan... - Schalke 04 2 - 1 Union Berlin (MAÇ SONUCU)

BUGÜN NELER OLDU

Almanya 1. Bundesliga'da 13. haftanın başlangıç karşılşamasında Schalke 04 sahasında Union Berlin ile kozlarını paylaştı. Veltins Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada ev sahibi Schalke 2-1'lik skorla rakbini devirerek 3 puanı alan taraf oldu.Schalke 04, 23. dakikada Ozan Kabak'ın asisti ile Benito Raman'ın girdiği pozisyonu gole çevirmesiyle üstünlüğü eline aldı. Union Berlin, 36. dakikada Marcus Ingvartsen'in penaltı atışı ile karşı golle cevap vermesiyle skorda denge sağlandı ve ilk 45 dakikalık bölüm 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Schalke 04'te 86. dakikada Suat Serdar imza attığı golle maçın skorunu ilan etti. Schalke 04 2 - 1 Union BerlinAvrupa'daki milli futbolcularımızdan Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve maçın tamamında sahada yer aldı. Ahmed Kutucu ise 84. dakikada oyuncu değişikliğiyle Raman'ın yerine maça dahil oldu.Maçın bu şekilde sonuçlanmasıyla Schalke 04, ligdeki puanını 25'e yükseltirken, Union Berlin 16 puanda kaldı.Schalke, önümüzdeki hafta Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Berlin evinde Köln ile karşılaşacak.