Panik içinde değiliz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli dün FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları:* Kruse geri döndü. Vedat Muriqi, 48 saat içinde her şey iyi giderse sakatlığı en iyi şekilde atlatmış olacak.* Sağlık ekibi gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Vedat için 5 hafta konuşulurken, 2-3 haftada sahalara dönecek.* Mevlüt'ün durumu kötü değil. Gençlerbirilği maçına yetişeceğini düşünüyoruz.* Başkanımız, teknik direktörümüz ve ben sürekli iletişim halindeyiz. Ligde en iyi takımız.* İstediğimiz sonuçlar aldık ama kesinlik panik durumunun içinde değiliz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz.* Nasıl daha iyi oluruz, nasıl yüzde yüzümüzü sahaya yansıtırız. Sürekli bunu sorguluyoruz. Dışarıdan gelen şeylerin bizi etkilemesine izin vermemeliyiz.Fransız stoperin çok çalıştığını söyleyen Comolli, Ocak ayı planları için de önemli bilgiler verdiTransferler için de konuşan Comolli, Fransız stoper Rami iddialarına da cevap verdi:Önümüzde yaklaşan transfer dönemiyle ilgili konuşmam gerekirse, eylül ayından beri çalışıyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz.Ganalı futbolcusu Mensah, adının Fenerbahçe ile anılması ile ilgili konuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşma yok ama her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister. Büyük takımdan teklif gelmesi kariyer açısından da önemli" dedi.Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve PFDK'dan 2 maç ceza alan Fenerbahçeli Isla için sarı-lacivertlilerin Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan sonuç çıkmadı. Malatya deplasmanında takımdaki yerini alamayan Şilili oyuncu, Göztepe karşılaşmasında da forma giyemeyecek.