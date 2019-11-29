Panik içinde değiliz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli dün FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları:
* Kruse geri döndü. Vedat Muriqi, 48 saat içinde her şey iyi giderse sakatlığı en iyi şekilde atlatmış olacak.
* Sağlık ekibi gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Vedat için 5 hafta konuşulurken, 2-3 haftada sahalara dönecek.
* Mevlüt'ün durumu kötü değil. Gençlerbirilği maçına yetişeceğini düşünüyoruz.
* Başkanımız, teknik direktörümüz ve ben sürekli iletişim halindeyiz. Ligde en iyi takımız.
* İstediğimiz sonuçlar aldık ama kesinlik panik durumunun içinde değiliz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz.
* Nasıl daha iyi oluruz, nasıl yüzde yüzümüzü sahaya yansıtırız. Sürekli bunu sorguluyoruz. Dışarıdan gelen şeylerin bizi etkilemesine izin vermemeliyiz.
ADİL RAMİ KALIYOR TRANSFER YAPACAĞIZ
Fransız stoperin çok çalıştığını söyleyen Comolli, Ocak ayı planları için de önemli bilgiler verdi
Transferler için de konuşan Comolli, Fransız stoper Rami iddialarına da cevap verdi: "Adil Rami'nin son zamanlarda bir şey okudum. Kontratında bir madde varmış, bunu kullanıp feshedileceğimize dair. Tamamen dedikodu. Gerçeklik payı yok. Kendisi, Sadık gibi çok çalışıyor.
Önümüzde yaklaşan transfer dönemiyle ilgili konuşmam gerekirse, eylül ayından beri çalışıyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var. Bu sınırlamalar içerisinde çok yaratıcı olmalıyız."
MENSAH: FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA YOK
Kayserispor'un
Ganalı futbolcusu Mensah, adının Fenerbahçe ile anılması ile ilgili konuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşma yok ama her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister. Büyük takımdan teklif gelmesi kariyer açısından da önemli" dedi.
ISLA'YA İNDİRİM YOK
Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve PFDK'dan 2 maç ceza alan Fenerbahçeli Isla için sarı-lacivertlilerin Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan sonuç çıkmadı. Malatya deplasmanında takımdaki yerini alamayan Şilili oyuncu, Göztepe karşılaşmasında da forma giyemeyecek.