Türkiye için pes etmedi

BUGÜN NELER OLDU

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Tecrübeli hoca, "Avrupa'da iki kez sarı kart gördüm. Kendi hakemlerimize daha fazla değer verip sahip çıkalım" dedi. Avcı, maçla ilgili olarak da "İkinci yarıda yapılan değişiklikler ve son 30 dakikada taraftarımızın da devreye girmesi oyuna hız ve coşku getirdi.Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. Avcı, Bratislava'nın hocası Kozak ile yaşanan tartışmanın hatırlatılması üzerine isecevabını verdi.HAKEM Enea Jorgji'nin, Elneny'in düşürülmesine penaltı vermemesinin ardından ortam gerildi. Pozisyondan birkaç dakika sonra Beşiktaş taç kullandığı esnada Bratislava yedek kulübesinden sahaya 2. top atıldı. Beşiktaş cephesi sinirlendi ve iki kulübe arasında tartışma yaşandı. Bratislava'nın hocası Jan Kozak maç bitimi, yardımcı antrenör Recep Uçar'a küfür edince ortalık karıştı. Tarafların arasındaki tartışma soyunma odası koridorunda arbedeye dönüştü.OĞUZHAN Özyakup, bir kez daha taraftarın hedefindeydi. 30. dakikada bomboş pozisyonda çerçeveyi tutturamayan 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada en çok tartışılan isimlerin başında geldi, tribünler de oyundan çıkarken ıslıkladı.BEŞIKTAŞ'IN Boşnak asıllı yıldızı Adem Ljajic maçın ardından yaptığı açıklamada, "Performansımdan ben de mutlu değilim. Eleştiriler ölçülü olduğu sürece hepsini kabul ediyorum. Bratislava karşısında daha iyiydim" diye konuştu.