Ünal Karaman: Memnunum

rabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

1-0 kaybedilen maçın ardından konuşan teknik direktör Ünal Karaman şunları söyledi: "Bizim tarihimiz açısından yine önemli müsabakaya çıktık. Ama bir çok oyuncumuzun tarihine baktığınız anda çok farklı tecrübeyi, çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6'sının forma giydiği müsabaka, acıyla göğüs göğüse gelme, sorumluluk alma gayretiyle ve güç vermeyle oynandı. Hangi maça çıkarsak çıkalım kazanmak isteriz. Ama rakibimize karşı verilen mücadeleden son derece memnunum, oyuncularımı tebrik ediyorum."PFDK A.Gücü-Trabzonspor maçında bordo- mavili takım taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 24 bin TL, çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleşmesinden dolayı 75 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Misafir Tribün 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik kartlarının bloke edilmesine karar verildi. Taraftarlar bu cezaya, "Biz o maçta Ankaragücü taraftarıyla dostluk rüzgarları estirdik. Dostluk ağır gelmiş olacak" diyerek tepkisini gösterdi.Sağlık Kurulu'ndan sakat oyuncularla ilgili bilgilendirme yapıldı. Buna göre:Menüsküs tamiri operasyonu geçirmişti. Önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek ve tedavisi orada devam edecek.Ödem ve kanaması devam ediyor. Bir hafta sonra yeniden filmleri çekilecek. Kısmi yırtık olan ön çapraz bağın, yırtık derecesi tekrar değerlendirilerek ve ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilecek.Baldırında yırtık var. Tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor.Alt baldır kas zarı yırtığı tamamen iyileşti. İyileşmeye bağlı taze skar (nedbe) dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve henüz kendini tam olarak hazır hissetmiyor.Tamamen iyileşti ancak antrenman eksiği devam ediyor.Antrenman eksiği var.